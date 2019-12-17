Планете и звезде впервые даны шотландские имена

Звезда и планета будут впервые названы мэнскими гэльскими именами после того, как их выберут на международном конкурсе.

Звезда WASP-13 будет называться Gloas (что означает «сиять»), а планета WASP-13b - Cruinlagh («на орбиту»).

Класс мэнских восьми и девятилетних детей принял участие в конкурсе проводимым Международным астрономическим союзом (МАС). Дети представили эти имена конкурса, и они выиграли, получив более 20% из 15 000 голосов, поданных представителями общественности.

Их учитель, Тина Грэм, сказала,что имена были выбраны из-за их «чувства тайны» после получения, а победа на публичном голосовании была «умопомрачительной» и «свидетельством творчества и таланта» детей.

Конкурс именования проводился МАС в рамках более масштабного всемирного мероприятия, посвященного его 100-летию. Более 110 стран получили возможность назвать звезду и экзопланету (планету за пределами Солнечной системы), причем каждая победная запись была признана на международном уровне.

WASP-13, звезда в созвездии Рыси, впервые наблюдавшаяся в 1997 году, в 1,5 раза больше Солнца и видна невооруженным глазом с Британских островов. WASP-13b, планета, которая была обнаружена в 2009 году, вращается вокруг звезды каждые четыре дня и больше Юпитера, самой большой планеты в Солнечной системе.