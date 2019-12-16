«Хаббл» запечатлел комету Борисова в момент сближения с Солнцем

Космический телескоп «Хаббл» запечатлел комету 2I/Borisov, пролетающую сквозь нашу Солнечную систему с невероятной скоростью свыше 175 000 километров в час.

Исследователи отмечают, что комета Борисова является одной из самых быстрых комет, которые когда-либо видели.

Впечатляющие фотоснимки были сделаны с помощью орбитального телескопа с расстояния чуть менее 300 млн км.

«Хаббл» дает нам возможность лучшим образом оценить размер ядра кометы C/2019 Q4 (Борисова). Удивительно, но снимки, сделанные телескопом, показывают, что ядро ​​кометы в 15 раз меньше, чем предполагалось в предыдущих исследованиях. А его радиус менее 500 м. Эти сведения важны, поскольку знание размера помогает исследователям определить общее число и массу таких объектов в Солнечной системе и в Млечном Пути», – сообщил Дэвид Джевитт, профессор планетарных наук и астрономии в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе.

Исследователь также отметил, что 2I/Borisov – первая известная межзвездная комета, и что ученым хотелось бы знать, сколько их еще.

По мнению ученых, C/2019 Q4 может представлять только начало серии открытий межзвездных объектов, которые посещают нашу Солнечную систему, пишет foxnews.com.

В ноябре этого года комету Борисова удалось запечатлеть рядом со спиральной галактикой (2MASX J10500165-0152029). Яркое центральное ядро ​​галактики размыто на фото, поскольку телескоп вел наблюдение за кометой.

Комета Борисова была открыта в августе этого года астрономом-любителем Геннадием Борисовым на 65-см телескопе собственной разработки. После недели наблюдений астрономов-любителей и специалистов со всего мира Центр малых планет Международного астрономического союза вычислил орбиту для кометы, которая показала, что она пришла из межзвездного пространства. До сих пор все каталогизированные кометы происходили либо из кольца ледяных обломков на окраине нашей Солнечной системы, называемого поясом Койпера, либо из облака Оорта.

Теперь исследователи намерены как можно больше узнать о 2I/Borisov, пока данный объект не покинул нашу систему.