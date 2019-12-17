Гусева назвала провокацией скандал вокруг своих слов о малоимущих гражданах

Ирина Гусева заявила, что она родилась и выросла в обычной российской семье, поэтому не сможет оскорбить простого россиянина

Первый зампред комитета Государственной думы по бюджету и налогам Ирина Гусева назвала публикации, где она сравнила малоимущих граждан с заключенными, политической провокацией.

Ранее в СМИ появились публикации о том, что депутат высказалась против отмены НДФЛ для малоимущих россиян, сравнив их с уголовниками, которые живут за счет государства.

Гусева отметила, вопрос о введении прогрессивной шкалы НДФЛ рассматривался два месяца назад, в то время как соответствующий видеоролик начал распространяться с этого понедельника. По ее мнению, подобного рода сообщения - политическая провокация, ведь это произошло в тот день, когда она в Instagram потребовала от "Почты России" и энергетиков Волгоградской области снизить тарифы для жителей региона. Также Гусева добавила, ее слова были вырваны из контекста: в видеоролике говорится одно, а СМИ пишут совсем другое. Депутат напомнила, что она родилась и выросла в обычной российской семье, поэтому не сможет оскорбить простого россиянина, пишет РИА Новости.