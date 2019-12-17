В ДНР заявили, что интеграция с Россией не противоречит минским договоренностям

ДНР и ЛНР продолжат держать курс на интеграцию с Россией

Главы самопровозглашенных ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник заявили, что республики продолжат держать курс на интеграцию с Россией. Об этом сообщает агентство RT со ссылкой на Донецкое агентство новостей.

Также Пушилин отметил, что после "нормандского саммита" ДНР и ЛНР поняли, кто является их другом, а кто врагом. Он добавил, что республики планируют продолжить интеграционные процессы с Российской Федерацией, тем более что это не противоречит минским договоренностям.

Пасечник добавил, что ЛНР будет реализовывать интеграцию с Россией, независимо от мнения Украины.