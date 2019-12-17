Россия расширила список товаров, запрещенных к ввозу с Украины

Российское правительство увеличило число граждан Украины, а также расширило список украинских товаров, которые попадают под санкции

Премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев расширил перечень украинских граждан и товаров, в отношении которых вводятся санкции. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте правовой информации.

В ноябре прошлого года Медведев подписал постановление о введении санкций в отношении Украины. Позднее этот список был расширен.

Согласно постановлению, в санкционный список были внесены еще девять граждан Украины - депутаты и чиновники горсовета Одессы. Также был расширен список украинских товаров, которые запрещается ввозить в Россию - кукурузный крахмал, фруктоза, глюкоза, радиаторы, котлы центрального отопления, части жидкостных насосов, грелки, катетеры, кровоостанавливающие жгуты, а также медицинские воздуховоды и трубки, пишет ТАСС.