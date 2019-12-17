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Протестующие устроили драку с полицией у здания Верховной рады

17.12.2019 16:00
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Протестующие устроили драку с полицией у здания Верховной рады

В результате столкновения среди митингующих и сотрудников правоохранительных органов есть пострадавшие, другие подробности неизвестны

В Киеве, около здания Верховной рады участники митинга, выступающие против закона об отмене моратория на продажу сельхозземель иностранцам, устроили столкновения с сотрудниками полиции.

17 декабря парламент Украины рассматривает поправки к законопроекту о продаже сельскохозяйственных земель. Отмечается, что протестующие требуют запретить реализацию земель иностранным гражданам.

Уточняется, что конфликт перерос в столкновения националистов с полицией из-за запрета установить палатку на улице Грушевского. На месте происшествия были применены спецсредства, слезоточивый газ, деревянные палки, камни и пиротехника. Обе стороны сообщили о пострадавших, однако их точное число неизвестно, пишет "Интерфакс".

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