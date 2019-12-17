В Минэнерго России рассказали о переговорах "Газпрома" и "Нафтогаза"

Анатолий Яновский позитивно оценивает ход переговоров между Россией и Украиной по транзиту газа с 2020 года

Заместитель министра энергетики Российской Федерации Анатолий Яновский рассказал, что "Газпром" и "Нафтогаз" ведут активные переговоры по заключению нового транзитного контракта.

13 декабря в Вене прошли переговоры Москвы и Киева по заключению нового соглашения на транзит российского голубого топлива через украинскую территорию. Отмечается, что "Газпром" и "Нафтогаз" не смогли прийти к соглашению, однако им удалось достичь предварительных договоренностей.

"Считаю, что хорошо идут", - оценил Яновский прошедшие в пятницу газовые переговоры.

Также замминистра энергетики не стал прогнозировать, когда смогут пройти трехсторонние консультации по газу при участии Еврокомиссии.

31 декабря 2019 года истекает действующий контракт России и Украины на транзит газа. Стороны проводят двусторонние переговоры, а также встречи в формате Москва - Киев - ЕК, но пока безрезультатно, пишет РИА Новости.