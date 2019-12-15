Песков назвал условие возобновления транзита газа через Украину

В эфире программы "Большая игра" Дмитрий Песков назвал условия, при которых возможно возобновление транзита российского газа через территорию Украины.

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