Песков назвал условие возобновления транзита газа через Украину
15.12.2019 20:19
Комментарии: 1
В эфире программы "Большая игра" Дмитрий Песков назвал условия, при которых возможно возобновление транзита российского газа через территорию Украины.
- Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал условия, при которых Россия будет продолжать транзит своего газа через территорию Украины. По его словам условия должны быть экономически целесообразными и выгодными для страны.
- Песков отметил, что в настоящее время все еще не достигнуты окончательные договоренности по транзиту газа, но переговорный процесс продолжается и переговорщики ищут приемлемые и взаимовыгодные решения как для России, так и для Украины.
- При этом Песков подчеркнул, что Россия готова продолжать транзит газа через территорию Украины даже после введения в действие других маршрутов поставок, при условии коммерческой привлекательности украинского пути, пишет РИА Новости.
Комментировать (без регистрации)
Написать комментарий
При условии. что будет экономически выгодно... Через Северный и Турецкий потоки, Сила Сибири выгоднее, чем через Украину. Да и 22 платить НЕ ВЫГОДНО. От таких России надо бежать на высшей скорости.