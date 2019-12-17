Россиянам рассказали о коротких рабочих неделях в 2020 году

В 2020 году россиян ожидает восемь сокращенных рабочих недель

Заместитель главы Роструда Иван Шкловец сообщил, что в 2020 году российские граждане в январе, феврале, марте, апреле, мае, июне и ноябре будут меньше трудиться благодаря праздникам и переносу нерабочих праздничных дней, которые выпали на выходные дни.

Отмечается, что следующий год начнется с двухдневной рабочей недели (9 и 10 января). Следующие короткие четырехдневные недели будут во второй половине февраля (25, 26, 27 и 28 февраля) и начале марта (10, 11, 12 и 13 марта) в связи с празднованием Дня защитника Отечества и Международного женского дня.

В апреле из-за празднования Дня весны и труда российских граждан ждет четыре рабочих дня (27, 28, 29 и 30 апреля). Также в мае россиян ждут две короткие недели подряд из-за переноса двух Новогодних праздничных дней, выпадающих на выходные (6, 7 и 8 мая) и благодаря празднованию Дня победы (12, 13, 14 и 15 мая).

Еще одна сокращенная рабочая неделя ожидает россиян в июне в связи с празднованием Дня России (8, 9, 10 и 11 июня). В ноябре из-за Дня народного единства первая неделя месяца будет разделена на две части по два рабочих дня (2,3 и 5,6 ноября), пишет РИА Новости.