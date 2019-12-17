В России испытывают мощнейшую пушку в мире

Пушка «Пион» («Малка») является одной из самых мощных в мире.

В конце декабря будет завершена капитальная модернизация российской пушки «Пион» («Малка»), которая является одной из самых мощных в мире. Как передает РИА Новости со ссылкой на гендиректора «Уралтрансмаша» Дмитрия Семизорова, в данный момент пушку испытывают на полигоне. До этого об испытаниях не поступало никакой информации. По словам собеседника агентства, на орудии провели импортозамещение и установили новые приборные комплексы. Также в следующем году планируется наладить серийное производство данного вида орудия.