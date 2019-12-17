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Россия и Сирия проводят совместные учения в Средиземном море

17.12.2019 07:28
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Россия и Сирия проводят совместные учения в Средиземном море

Корабли ВМФ РФ играют большую роль в борьбе с терроризмом, а база «Тартус» – это основной путь снабжения группировки войск в Арабской республике.

ВМФ России и ВМС Сирии приступили к совместным учениям в восточной части Средиземного моря, передает РИА Новости. Представители российской стороны пояснили, что направление учений было выбрано не случайно, так как корабли ВМФ РФ играют большую роль в борьбе с терроризмом, а база «Тартус» – это основной путь снабжения группировки войск в Арабской республике.

Известно, что в учениях будут принимать участие надводные корабли России, а также самолеты с авиабазы «Хмеймим» при поддержке ракетных катеров и тральщиков сирийских ВМС.

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