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Россия нарастила вложения в гособлигации США на сотни миллионов долларов

17.12.2019 08:37
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Россия нарастила вложения в гособлигации США на сотни миллионов долларов

При этом, как уточняется, Россия не входит в тридцатку крупнейших держателей долга США.

В октябре этого года Россия увеличила объем вложений в гособлигации США. Как уточняет РИА Новости со ссылкой на американский Минфин, речь идет о сумме 10,697 миллиарда долларов (+ 622 миллиона). Из них 8,127 миллиарда – это краткосрочные бумаги и 2,570 миллиарда – долгосрочные. При этом, как уточняет агентство, Россия не входит в тридцатку крупнейших держателей долга США. Начиная с апреля 2018 года, Москва периодически принимает решения о сокращении вложений в американские облигации. Что касается этих вложений, то это уже третье повышение за этот год.

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