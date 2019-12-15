Как Солнцу удается сохранять постоянный размер?

Если Солнце постоянно теряет массу в результате ядерного синтеза, почему оно не становится меньше?

Солнце получает свою энергию, раздавливая водород и другие атомы, пока они не срастутся. По известному уравнению Эйнштейна E = mc 2 , этот выход энергии приводит к потере массы Солнца более 350 миллиардов тонн в день.

Кажется, что это много, но затмевается общей массой Солнца в два миллиарда миллиардов тонн. И в любом случае, в течение большей части своей жизни Солнце в той или иной степени поддерживает свой размер, уравновешивая внутреннюю силу притяжения против внешнего давления, вызванного его реакциями ядерного синтеза. Но в течение миллиардов лет Солнце будет сжигать так много своего топлива, что этот баланс не сможет больше выдержать.

Изменения во внутреннем составе Солнца приведут к тому, что внешнее давление станет настолько сильным, что гравитация Солнца больше не будет противостоять ему - и Солнце начнет расширяться. Со временем оно станет колоссальной красной гигантской звездой, раздувающейся почти до орбиты Земли, пишет ScienceFocus.