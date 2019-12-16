Стали известны все пары 1/8 финала Лиги чемпионов
16.12.2019 18:09
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Футбольные клубы узнали своего следующего соперника в 1/8 финала Лиги чемпионов
В швейцарском Ньоне состоялась церемония жеребьевки 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов. Соответствующая информация размещена в Twitter UEFA.
Отмечается, что футбольные клубы узнали своего следующего соперника. Результаты жеребьевки выглядят следующим образом:
- "Боруссия Дортмунд" - "ПСЖ";
- "Реал Мадрид" - "Манчестер Сити";
- "Аталанта" - "Валенсия";
- "Атлетико" - "Ливерпуль";
- "Челси" - "Бавария";
- "Лион" - "Ювентус";
- "Тоттенхэм" - "РБ Лейпциг";
- "Наполи" - "Барселона".
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