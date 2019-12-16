Стали известны все пары 1/8 финала Лиги чемпионов

Отмечается, что футбольные клубы узнали своего следующего соперника. Результаты жеребьевки выглядят следующим образом:

В швейцарском Ньоне состоялась церемония жеребьевки 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов. Соответствующая информация размещена в Twitter UEFA.

Футбольные клубы узнали своего следующего соперника в 1/8 финала Лиги чемпионов

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