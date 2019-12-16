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Президент России подписал закон об отмене банковского роуминга

16.12.2019 19:08
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Президент России подписал закон об отмене банковского роуминга

Закон об отмене комиссии за межрегиональные денежные переводы внутри одного банка позволит избавить россиян от так называемого банковского роуминга

Президент России Владимир Путин подписал законопроект, который предполагает отмену комиссии за межрегиональные денежные переводы между счетами физлиц в рамках одной кредитной организации. Отмечается, что этот закон позволит избавить россиян от так называемого банковского роуминга, то есть теперь банки не смогут получить дополнительное вознаграждение за осуществление транзакций, не несущих никакой нагрузки. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте правовой информации, пишет РИА Новости.

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