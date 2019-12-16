Путин и Меркель в ходе телефонного разговора обсудили итоги "нормандского саммита"

Владимир Путин и Ангела Меркель во время телефонной беседы дали положительную оценку итогам "нормандского саммита"

В пресс-службе Кремля сообщили, что глава Российской Федерации Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель во время телефонного разговора дали положительную оценку результатам встречи в формате "нормандской четверки" (Россия, Франция, Германия и Украина). Уточняется, беседа состоялась по инициативе ФРГ.

Саммит лидеров стран "нормандского формата" прошел 9 декабря в Париже. Отмечается, что стороны согласовали определенные шаги по выполнению минских договоренностей, а также призвали до конца текущего года обеспечить режим прекращения огня в Донбассе, пишет РИА Новости.