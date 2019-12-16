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В Госдуме отреагировали на место России в рейтинге самых могущественных стран

16.12.2019 17:02
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В Госдуме отреагировали на место России в рейтинге самых могущественных стран

Дмитрий Новиков считает, что позиция России в рейтинге самых могущественных стран является очевидной

Первый зампред комитета Государственной думы по международным делам Дмитрий Новиков оценил место Российской Федерации в рейтинге самых могущественных стран мира.

Ранее издание U.S. News опубликовало рейтинг наиболее могущественных государств мира. Уточняется, что в пятерку лидеров вошли такие страны, как США, Россия, Китай, Германия и Великобритания.

По словам Новикова, авторам рейтинга было несложно определить первую тройку лидеров. Он пояснил, сейчас РФ имеет достаточно сил и влияния для "защиты своих национальных интересов на международной арене". Помимо этого у Москвы есть "определенный экономический потенциал", который позволяет "влиять на мировые процессы". Новиков добавил, России важно сохранить место в первой тройке самых могущественных стран мира, а для этого Москве необходимо работать над "укреплением своих социально-экономических возможностей", пишет RT.

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