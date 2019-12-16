Opel вернулся на российский рынок

Продажи автомобилей марки Opel стартовали в Москве, Санкт-Петербурге, Рязани, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону и Ставрополе

С понедельника в РФ стартовали продажи автомобилей марки Opel, после ухода компании с рынка Российской Федерации.

Четыре года назад концерн США General Motors, который на тот момент владел маркой Opel, объявил о реструктуризации своего бизнеса в России, после чего этот бренд полностью ушел из РФ.

Уточняется, что первые две модели Opel уже поступили в российские автосалоны официальных дилеров - кроссовер Grandland X и пассажирский микроавтобус Zafira Life. Известно, продажи стартовали в крупных городах страны, таких как Москва, Санкт-Петербург, Рязань, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону и Ставрополь. С 2020 года в продажу поступят грузовые фургоны Opel Vivaro, пишет РИА Новости.