Пентагон ответил на слова Эрдогана о закрытии военных баз для США

В Пентагоне заявили, что США используют военные базы Турции только с разрешения Анкары

Президент Турции Тайип Эрдоган пригрозил Вашингтону закрыть военные базы Инджирлик и Кюреджик для ВВС США в ответ на американские санкции против Анкары. Официальный представитель Пентагона, комментируя эти заявления, сообщил, что ведомство старается сохранить отношения между странами, "поощряя Турцию к более конструктивной политике в вопросе С-400, Сирии и других аспектах, где есть разногласия". Также он добавил, Соединенные Штаты используют турецкие военные базы только с разрешения Анкары и рассматривают присутствие американских сил в Турции как символ многолетнего сотрудничества по НАТО, пишет РИА Новости.