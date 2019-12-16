Эрдоган заявил, что Турция может признать геноцид индейцев в США

Это может стать ответом на признание Сената американского Конгресса геноцида армян в Османской империи в 1915 году.

Анкара может заявить о своем признании геноцида индейцев в США – в качестве ответа на признание Сената американского Конгресса геноцида армян в Османской империи в 1915 году. Как передает ТАСС, соответствующее заявление сделал глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая по ТК A Haber.

«Наш парламент также может признать геноцид индейцев?», - произнес Эрдоган. Отметив, что это является «темной страницей» в истории США.

Вместе с этим Эрдоган обратился с призывом к главе США не приносить в жертву отношения двух стран, а также не пользоваться событиями 1915 года для проведения своей внутренней политики.