Песков указал на разницу в подходах Порошенко и Зеленского

Дмитрий Песков выразил надежду, что Украина выполнит свою часть договоренностей по реализации минских соглашений

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил, что Кремль заметил разницу в подходах бывшего и нынешнего лидеров Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского.

Песков отметил, констатация разницы в подходах украинских политиков не является делом Москвы, однако он указал на то, что Порошенко начал войну на востоке Украины, а другой - обещал завершить ее. Также пресс-секретарь выразил надежду, что Зеленский выполнит свою часть договоренностей по реализации минских соглашений и в Донбассе наступит мир, пишет РИА Новости.