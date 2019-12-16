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Названы регионы, которые будут принимать мусор из Москвы

16.12.2019 13:56
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Названы регионы, которые будут принимать мусор из Москвы

Согласно новой схеме вывоза мусора из Москвы, большая часть отходов (примерно 60 млн т) будет направляться в Подмосковье, а также в Калужскую и Владимирскую области

Власти Москвы подготовили новую схему вывоза мусора из столицы с 2020 по 2029 год. Уточняется, что почти за десять лет около 60 млн т отходов будет направлено в Московскую, Калужскую и Владимирскую области. Соответствующий документ размещен на официальном портале мэрии Москвы.

Схема предполагает, что за указанный период в российской столице образуется примерно 83 млн т мусора. Большая часть этих отходов будет направляться в Подмосковье (почти 34 млн т мусора), в Калужскую (около 15 млн т мусора) и Владимирскую (9 млн т мусора) области.

Отмечается, что в новой схеме вывоза мусора из Москвы нет скандального полигона на станции Шиес в Архангельской области, так как экоактивисты активно выступают против вывоза отходов на эту территорию, пишет РБК.

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