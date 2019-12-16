В России хотят создать конкурента YouTube

Суть сервиса будет состоять в том, что он будет подбирать видео в зависимости от интересов пользователя.

В следующем году Mail.Ru Group планирует запустить сервис, который, как считают в компании, станет конкурентом YouTube. Как передает РБК, информация об этом поступила от генерального директора компании Бориса Добродеева. Он отметил, что это будет сервис «на свой лад». Суть сервиса будет состоять в том, что он будет подбирать видео в зависимости от интересов пользователя. Кроме этого, планируется наращивать объем контента, который будет потребляться вне социального графа. Однако как будет называться сервис, пока не известно.