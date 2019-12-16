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Россиянка вошла в список самых заметных новых миллиардеров по версии Forbes

16.12.2019 11:49
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Россиянка вошла в список самых заметных новых миллиардеров по версии Forbes

Речь идет об основательнице Wildberries Татьяне Бакальчук, которая стала второй россиянкой после Елены Батуриной с состоянием в миллиард долларов.

Россиянка вошла в рейтинг самых заметных новых миллиардеров 2019 года по версии Forbes. Как передает РИА Новости, речь идет об основательнице Wildberries Татьяне Бакальчук. Она стала второй россиянкой после Елены Батуриной, чье состояние оценивается в миллиард долларов. Издание отмечает, что компания, которая специализируется на электронной торговле, весьма успешна. Согласно информации Forbes, в прошлом году сумма выручки торговой площадки составила примерно 1,9 миллиарда долларов.

А вот самым молодым дебютантом рейтинга стала основательница косметического бренда Kylie Cosmetics Кайли Дженнер. Состояние ее компании оценивается в 1,2 млрд. долларов.

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