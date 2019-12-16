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Посол ЕС отметил прогресс в отношениях России и Украины

16.12.2019 10:30
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Посол ЕС отметил прогресс в отношениях России и Украины

По его словам, в свою очередь это играет важную роль во взаимодействии между ЕС и РФ.

Посол Евросоюза в РФ Маркус Эдерер в беседе с «Известиями» отметил прогресс, который наблюдается в отношениях России и Украины. По его словам, в свою очередь это играет важную роль во взаимодействии между ЕС и РФ. В этом плане важным событием и необходимым шагом оказался саммит нормандской четверки, учитывая и трехлетнюю паузу. Посол подчеркнул, что в основе изменений взаимоотношений будет лежать прогресс Минских соглашений, а также и их реализации. Эдерер также отметил, что парижский саммит подтвердил обязательства сторон, что, вероятно, говорит о положительной динамике в процессе.

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