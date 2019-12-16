Сахалинский депутат ответил на заявления о передаче Японии всех Курил
По словам парламентария, подобные заявления являются недопустимыми.
Депутат Сахалинской областной думы Максим Козлов в беседе с РИА Новости прокомментировал призыв японской стороны признать все Курилы территорией Японии. По словам парламентария, подобные заявления являются недопустимыми.
Речь идет о главе оппозиционной Коммунистической партии Японии Кадзуо Сии, предложившем Токио во время диалога с Москвой выдвинуть требования о признании всего Курильского архипелага «исконно японской территорией».
Как подчеркнул Козлов, подобные инициативы и требования не только невозможны, но и не корректны «вообще в постановке вопроса именно в таком формате».
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все гарно говорят, а вопрос-ответ простой, считать если подпишут договор мирный япошки то одарить их островами кто-то ляпнул в 1956 годе это реплик должен быть закрытым и кто его произнес того считать недееспособным и вычекнуть из списков так это было в СССРе, а щасть страна капиталистическая и беззаконная и пока не работорговная, и не имеет продать или подарить людей (народ Родины-России), из государство-кремль не должны кидаться репликами