Сахалинский депутат ответил на заявления о передаче Японии всех Курил

По словам парламентария, подобные заявления являются недопустимыми.

Депутат Сахалинской областной думы Максим Козлов в беседе с РИА Новости прокомментировал призыв японской стороны признать все Курилы территорией Японии. По словам парламентария, подобные заявления являются недопустимыми.

Речь идет о главе оппозиционной Коммунистической партии Японии Кадзуо Сии, предложившем Токио во время диалога с Москвой выдвинуть требования о признании всего Курильского архипелага «исконно японской территорией».

Как подчеркнул Козлов, подобные инициативы и требования не только невозможны, но и не корректны «вообще в постановке вопроса именно в таком формате».