В Госдуме предлагают расселять аварийные дома за счет ипотеки

Как считает депутат ГД Дмитрий Юрков ставка в этом случае должна быть сниженной, и не более трех процентов годовых.

Предложение о расселении жителей аварийных домов по ипотеке озвучил депутат ГД Дмитрий Юрков. В разговоре с «Известиями» он пояснил, что ставка в этом случае должна быть сниженной, и не более трех процентов годовых. Инициатива, по словам депутата, связана с материальным положением владельцев аварийного жилья, в числе которых, как правило, малоимущие граждане. Юрков считает, что им необходимо «нужно предоставить максимальное количество инструментов для решения этого вопроса», а банкам нужно подготовиться к гибким договорам.