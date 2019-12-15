В Японии требует передачи всех Курильских островов

15.12.2019 17:33 Комментарии: 1

В Японии заявили, что Россия должна вернуть все Курильские острова, так как Сан-Франциисский мирный договор, согласно которому страна отказывается от притязаний на Южный Сахалин и Курилы, является несправедливым.

Глава оппозиционной Коммунистической партии Японии Кадзуо Сии заявил, что необходимо потребовать от России возврата всех спорных островов Курильской гряды. Именно с этой позиции Япония должна вести переговоры в Россией. При этом он назвал несправедливым Сан-Франциисский мирный договор, по условиям которого Япония отказалась от притязаний не только на все Курильские острова, но и на Южный Сахалин.

В Совете Федерации прокомментировали заявление японского коммуниста. Так, Константин Косачев подчеркнул, что Москва в своей работе учитывает только политику официального Токио, а на слова оппозиции не стоит обращать внимания.

Такой же позиции придерживается и член Совета Федерации сенатор Сергей Цеков. При этом он напомнил, что Россия владеет островами Курильскими островами на основании международного права, пишет РИА Новости.