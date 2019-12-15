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В Японии требует передачи всех Курильских островов

15.12.2019 17:33
Комментарии: 1
В Японии требует передачи всех Курильских островов

В Японии заявили, что Россия должна вернуть все Курильские острова, так как Сан-Франциисский мирный договор, согласно которому страна отказывается от притязаний на Южный Сахалин и Курилы, является несправедливым.

  • Глава оппозиционной Коммунистической партии Японии Кадзуо Сии заявил, что необходимо потребовать от России возврата всех спорных островов Курильской гряды. Именно с этой позиции Япония должна вести переговоры в Россией. При этом он назвал несправедливым Сан-Франциисский мирный договор, по условиям которого Япония отказалась от притязаний не только на все Курильские острова, но и на Южный Сахалин.
  • В Совете Федерации прокомментировали заявление японского коммуниста. Так, Константин Косачев подчеркнул, что Москва в своей работе учитывает только политику официального Токио, а на слова оппозиции не стоит обращать внимания.
  • Такой же позиции придерживается и член Совета Федерации сенатор Сергей Цеков. При этом он напомнил, что Россия владеет островами Курильскими островами на основании международного права, пишет РИА Новости.

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17:59 0 0
В.В.Воронцов:

-Япония при поддержке Советского Союза стала членом ООН, подписала и ратифицировала Устав организации, в котором есть статья 107, гласящая, что все результаты Второй мировой войны незыблемы . -Война между СССР и Японией была завершена 2 сентября 1945 г. подписанием японцами акта о безоговорочной капитуляции. -Состояние войны было официально прекращено 19 октября 1956 г., когда была подписана совместная Декларация: «Состояние войны между СССР и Японией прекращается со дня вступления в силу настоящей Декларации, и между ними восстанавливаются мир и добрососедские дружественные отношения». -Курильские острова перешли под контроль СССР по итогам Второй мировой войны, что было оговорено в Каирской декларации от 1943 года, Потсдамской декларации от 1945 года, а также в подписанном в 1951 году в Сан-Франциско мирном договоре. -Япония безоговорочно признала Потсдамскую и Каирскую декларации и подписала акт о капитуляции в 1945 году. А в 1951 года японцы отказались от претензий на Курильские острова и Сахалин.

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