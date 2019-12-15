В Кремле прокомментировали идею о вводе миротворцев на Донбасс

В Киеве заявили о наличии планов о введении миротворческого контингента ООН на Донбасс.

Украинская сторона формально не озвучивала каких-либо предложений по поводу введения на Донбасс миротворцев ООН. Так пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко, заявившего, что президент Украины Владимир Зеленский имеет некоторые планы о возможности ввода миротворческой миссии ООН на Восток Украины.

"Пока формально никаких новых инициатив не высказывалось", - сказал Песков.

Ранее, глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил о том, что у президента Украины Владимира Зеленского есть планы о введении миротворцев ООН в неподконтрольные ему районы Донбасса. По словам Пристайко, к этим планам глава Украины может перейти при условии, что Минские соглашения не приведут к положительным результатам в решении ситуации на Донбассе, пишет ТАСС.