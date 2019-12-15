Правительство рассмотрит возможность расширить план приватизации госкомпаний

Антон Силуанов одобрил решение о расширении прогнозного плана приватизации госкомпаний на 2020-2022 годы. Теперь его решение должно утвердить Правительство РФ.

Пресс-секретарь первого вице-премьера и министра финансов Антона Силуанова Наталия Фоменко сообщила, что Силуанов одобрил инициативу о расширении прогнозного плана приватизации госкомпаний на 2020-2022 годы и включении в него новых активов. Такое решение было принято на совещании, которое Силуанов провел с представителями профильных министерств. Тем не менее, окончательное решение о расширении плана приватизации будет принимать Правительство РФ, пишет ТАСС.