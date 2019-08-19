Пчелы без жала строят уникальные спиральные ульи

На планете существует около 21 тысячи видов пчел, о многих из которых мы даже не слышали. Они обитают на всех континентах, помимо Антарктиды.

Многие виды пчёл пока еще мало изучены. Размер пчёл колеблется от 2 мм у карликовой пчелы (лат. Plebeia minima) до 39 мм у вида Megachile pluto, который обитает в Индонезии.

Лишь несколько видов пчел делают мед. И, как это ни удивительно, не все пчелы жалят, и не все те, кто жалит, потом умирают. Мы больше знаем об обычной пчеле, однако существует масса других видов, о которых многие из нас даже и не слышали. Так, мало кто знает о Tetragonula carbonaria – пчеле без жала, которую еще называют сахарной пчелой. Этот вид эндемичен для северо-восточного побережья Австралии. От обычных пчел этих насекомых отличает то, что они создают уникальные спиральные ульи.

Сахарные пчёлы обитают в тропических регионах в северной и восточной части Австралии и производят съедобный мед. Обычно они гнездятся в полых стволах и ветвях деревьев или в расщелинах скал. У них преимущественно черное тело, покрытое микроскопическими волосками. Длина тела Т. carbonaria составляет – 3,9-4,3 мм, а длина крыла – 4,1-4,6 мм. Эти крошки могут показаться беззащитными, поскольку они не жалят. Но если их потревожить, они кусают и вводят раздражающую муравьиную кислоту.

Сахарные пчёлы являются превосходными архитекторами, которые создают единственный в своем роде спиральный улей.

Почему же эти удивительные создания создают улей именно такой формы. Энтомолог Тим Херд предположил, что Т. carbonaria превращают свои ульи в спиральные образования, поскольку такая архитектура может помочь пчелам-маткам легче ориентироваться в них. Кроме того, закрученная к верху спираль также может помочь улучшить циркуляцию воздуха в улье.