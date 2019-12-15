Песков прокомментировал переговоры Путина и Зеленского в Париже

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков раскрыл некоторые подробности переговоров российского лидера Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского на полях саммита "нормандской четверки" в Париже.

Песков отметил начало прямого диалога между президентами России и Украины. Тем не менее, по его словам, по многим позициям мнения лидеров двух стран не совпадают.

"Путин и Зеленский начали разговаривать друг с другом. Опять же, они далеки от согласия по целому ряду вопросов, они используют разную терминологию", - заявил Песков.

При этом представитель президента России сообщил, что переговоры Путина и Зеленского на полях саммита "нормандской четверки" в Париже продлились минут 10-15. Президенты смогли пообщаться тет-а-тет небольшое количество времени, после чего их прервал президент Франции Эммануэль Макрон под предлогом продолжения работы "четверки", пишет ТАСС.