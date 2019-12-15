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Американский эсминец вошел в акваторию Черного моря

15.12.2019 19:59
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Американский эсминец вошел в акваторию Черного моря

В настоящее время наблюдение за американским эсминцем ведет малый ракетный корабль Черноморского флота России "Вышний Волочек".

По данным Национального центра управления обороной РФ, эсминец Ross ВМС США вошел в акваторию Черного моря. В настоящее время Черноморский флот России следит за действиями американского корабля. Наблюдение осуществляет малый ракетный корабль ЧФ "Вышний Волочек". Известно, что эсминец США находится в юго-западной част Черного моря, пишет ТАСС.

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