Американский эсминец вошел в акваторию Черного моря

В настоящее время наблюдение за американским эсминцем ведет малый ракетный корабль Черноморского флота России "Вышний Волочек".

По данным Национального центра управления обороной РФ, эсминец Ross ВМС США вошел в акваторию Черного моря. В настоящее время Черноморский флот России следит за действиями американского корабля. Наблюдение осуществляет малый ракетный корабль ЧФ "Вышний Волочек". Известно, что эсминец США находится в юго-западной част Черного моря, пишет ТАСС.