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Нашествие игуан в Южной Флориде

15.12.2019 19:09
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Нашествие игуан в Южной Флориде

В американском штате Флорида сотни тысяч нежелательных «гостей» вторгаются на территорию приусадебных участков жилых домов. Зеленых игуан также можно увидеть в ряде общественных мест.

В то время как животные наслаждаются теплым солнцем, жители сравнивают подобное нашествие с «Парком Юрского периода».

«Моя дочь попыталась запечатлеть животных, которые просто бежали как в «Парке Юрского периода». Это поразительно. Вы видите множество маленьких динозавров, убегающих от вас», – рассказал Dawn Braeseke, генеральный менеджер Cooper Colony Golf and Country Club.

Braeseke заметил, что ежегодно ему приходится тратить сотни долларов, пытаясь контролировать инвазивных игуан, проникающих на территорию его собственности.

«Эти животные повреждают ограждение, провода. Если раньше можно было увидеть одну или две игуаны, то теперь мы наблюдаем сотни животных в день и это уже не весело», – сказал Braeseke.

Игуаны не родом из Флориды, но они обитают в штате, по крайней мере, уже шесть десятилетий. Ученые полагают, что игуан впервые привозили во Флориду в качестве домашних животных из их естественных мест обитания на Карибах, а также в Центральной и Южной Америке.

Зеленые игуаны - растительноядные ящерицы, которые могут весить до 8 кг и вырастать до более чем 1,5 м в длину. У них также сравнительно длительная продолжительность жизни. В дикой природе игуаны в среднем живут около 10 лет. В неволе животное может жить более 20 лет. Эта ящерица такое универсальное животное, которое умеет отлично плавать, лазать по деревьям, цепляться за ветки. Кстати, она способна упасть с высоты до 15 м на землю и не разбиться.

Некоторые видео, снятые местными жителями, демонстрируют, как крупные ящерицы сражаются друг с другом прямо посередине улицы на виду у людей.

Данный вопрос стал настолько острым, что FWC (флоридская комиссия по охране рыб и дикой природы) призывают местное население убивать игуан, замеченных в своих владениях, или же обращаться к помощи профессионалов выполнить это.

«У нас были случаи, когда мы снимали игуан с крыш домов. Они проникают на чердаки. Пробираются в туалеты людей, делают подкоп под фундаментом зданий, разрушают тротуары, а порой испражняются прямо у бассейна», – рассказал Перри Колато, являющийся совладельцем компании, занимающейся отловом игуан.

Некоторые очевидцы уверяют, что игуаны даже пережевывают линии электропередач, вызывая тем самым перебои в подаче электроэнергии.

Зеленые игуаны появились в Южной Флориде, около 60 лет назад. Количество животных постоянно увеличивается, пишет foxnews.com.

По словам биологов, жара во Флориде обеспечивает идеальные условия для процветания игуан.

Зоозащитники пытаются привлечь внимание властей штата к данной проблеме и остановить легальную бойню животных.

При этом остается открытым вопрос как человеку уживаться с данным видом рептилий и как властям контролировать их численность.

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