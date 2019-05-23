Белка на правах победителя съела змею

В эпической битве между маленьким пушистым грызуном и змеей, не многие поставили бы на то, что белка выйдет на первое место. Возможно именно поэтому эти фотографии грызуна, одержавшего верх над змеей, обрели популярность в Сети. Мы просто не видим этого каждый день.

На фотографиях изображена белка, держащая змею обеими лапами.

Неядовитый полосатый кнут в пустыне, ее несчастная жертва, может достигать в длину до 183 сантиметров. Кадры были сделаны в 2009 году Уильямом Леггетта, работающим смотрителем в Национальном парке Гваделупских гор на западе Техаса. Леггетт рассказал, что услышал странный шум и решил выяснить, что происходит.

«Когда я обнаружил источник шума, змея и белка уже сражались», - сообщил лесник

По его словам, белка была кормящей самкой, поэтому стала «дополнительной защитой», когда увидела змею возле своих детей.

После того, как белка выиграла битву, она просто «воспользовалась хорошей едой».

(ФОТО NPS / W. ЛЕГГЕТТ)

Хотя белки в основном питаются семенами, желудями, фруктами и орехами, они всеядны, поэтому иногда потребляют насекомых, яйца птиц, ящериц и змей.