Налог для самозанятых введен еще в 19 регионах России

Налоговый режим для самозанятых будет действовать еще в 19 регионах России начиная со следующего года.

Еще 19 регионов России присоединятся к эксперименту, проводимому по введению на территории России налога для самозанятых граждан. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

С 1 января 2020 года оформиться в качестве самозанятых смогут жители Санкт-Петербурга, Башкирии, Воронежской, Волгоградской, Ленинградской, Нижегородской, Новосибирской, Омской, Ростовской, Самарской, Сахалинской, Свердловской, Тюменской и Челябинской областей, Красноярского и Пермского краев, Ханты-Мансийского, Ненецкого и Ямало-Ненецкого автономных округов.

В настоящее время налоговый режим для самозанятых граждан установлен в Москве, Татарстане, Московской и Калужской областях. В качестве самозанятых могут оформиться те предприниматели, которые осуществляют свою трудовую деятельность без привлечения рабочей силы и чей годовой доход не превышает 2,4 млн рублей. При работе с физическими лицами самозанятые уплачивают единый налог в размере 4% от дохода, а при работе с юридическими лицами - 6%, пишет РИА Новости.