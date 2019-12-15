Плющенко и Тутберидзе обменялись "любезностями"

После объявления о приостановке спортивной карьеры знаменитой фигуристки Алины Загитовой, посыпались многочисленные комментарии в отношении решения молодой звезды. Тренерский штаб Этери Тутберидзе ответил некоторым комментаторам, защищая свою подопечную.

В своем Instagram-аккаунте тренерский штаб Этери Тутберидзе ответил на некоторые из многочисленный комментариев, последовавших после объявления о прекращении спортивной карьеры Алины Загитовой. Фигуристка сама рассказала об этом в эфире Первого канала перед началом Чемпионата России по фигурному катанию.

Так, один из ответов был обращен к олимпийскому чемпиону и тренеру Евгению Плющенко. Ранее, комментируя приостановку карьеры Загитовой, Плющенко предположил, что спортсменка, возможно, хочет найти нового тренера. В ответ Тутберидзе обвинила Евгения в том, что он переманивает готовых фигуристов в свою команду, намекая, что он делал подобные предложения и Алине Загитовой.

Евгений Плющенко ответил на обвинения, назвав "хамской" реакцию Тутберидзе на его комментарий.