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Плющенко и Тутберидзе обменялись "любезностями"

15.12.2019 14:37
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Плющенко и Тутберидзе обменялись "любезностями"

После объявления о приостановке спортивной карьеры знаменитой фигуристки Алины Загитовой, посыпались многочисленные комментарии в отношении решения молодой звезды. Тренерский штаб Этери Тутберидзе ответил некоторым комментаторам, защищая свою подопечную.

В своем Instagram-аккаунте тренерский штаб Этери Тутберидзе ответил на некоторые из многочисленный комментариев, последовавших после объявления о прекращении спортивной карьеры Алины Загитовой. Фигуристка сама рассказала об этом в эфире Первого канала перед началом Чемпионата России по фигурному катанию.

Так, один из ответов был обращен к олимпийскому чемпиону и тренеру Евгению Плющенко. Ранее, комментируя приостановку карьеры Загитовой, Плющенко предположил, что спортсменка, возможно, хочет найти нового тренера. В ответ Тутберидзе обвинила Евгения в том, что он переманивает готовых фигуристов в свою команду, намекая, что он делал подобные предложения и Алине Загитовой.

Евгений Плющенко ответил на обвинения, назвав "хамской" реакцию Тутберидзе на его комментарий.

«Никогда не пытался заманить Алину в свою команду. Тем более унижая вас. Понимаю, что очень легко моделировать поведение других людей, судя по себе», — цитирует Плющенко "Лента.ру".

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Алина Загитова приостанавливает спортивную карьеру
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