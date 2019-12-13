Алина Загитова приостанавливает спортивную карьеру

Самая титулованная из всех российских фигуристок Алина Загитова заявила о приостановке спортивной карьеры.

Победительница Олимпийских игр в Пхенчхане, финала Гран-при, чемпионка Европы и Мира фигуристка Алина Загитова объявила о приостановке карьеры. Об этом она объявила в эфире «Первого канала». Тем не менее, Алина не уходит из спорта. По ее словам, она пропустит соревновательный сезон этого года, но будет участвовать во многих ледовых шоу и проектах, а также посвятит свое время разучивая новые прыжки и элементы со своим тренером Этери Тутберидзе, пишет РБК.

Алина отметила, что главная ее задача - вернуть мотивацию к победе. Ведь она является единственной россиянкой, которая смогла завоевать все возможные титулы в фигурном катании.