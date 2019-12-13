Алина Загитова приостанавливает спортивную карьеру
Самая титулованная из всех российских фигуристок Алина Загитова заявила о приостановке спортивной карьеры.
Победительница Олимпийских игр в Пхенчхане, финала Гран-при, чемпионка Европы и Мира фигуристка Алина Загитова объявила о приостановке карьеры. Об этом она объявила в эфире «Первого канала». Тем не менее, Алина не уходит из спорта. По ее словам, она пропустит соревновательный сезон этого года, но будет участвовать во многих ледовых шоу и проектах, а также посвятит свое время разучивая новые прыжки и элементы со своим тренером Этери Тутберидзе, пишет РБК.
Алина отметила, что главная ее задача - вернуть мотивацию к победе. Ведь она является единственной россиянкой, которая смогла завоевать все возможные титулы в фигурном катании.
«У меня сейчас все есть в жизни, а всегда должно чего-то не хватать. Я хочу, чтобы вернулось состояние, когда хочу выходить на старт. Я все выиграла уже. Все, что можно было. Наверное, уже доказала всем, что я после Олимпийских игр выиграла еще чемпионат мира», — сказала спортсменка.
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