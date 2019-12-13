Песков оценил заявление Зеленского о рукопожатии с Путиным

Дмитрий Песков предложил Владимиру Зеленскому жать руку Владимиру Путину без вопроса о Крыме

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков ответил на заявление украинского президента Владимира Зеленского о готовности сто раз пожать руку российскому коллеге Владимиру Путину, если Москва вернет Украине Крымский полуостров.

В эфире телеканала "1+1" Зеленский заявил, если Москва вернет Киеву Донбасс, то он готов десять раз пожать руку Путину, а если Крым - то сто раз.

По словам Пескова, главе Украины лучше жать руку президенту России, не затрагивая вопрос о республике. Он добавил, если говорить о Донбассе, то здесь нужно реализовывать минские договоренности. Представитель пояснил, в этом случае можно будет всем пожать руки, а также поздравить украинцев с тем, что они урегулировали свои внутренние разногласия, пишет РИА Новости.