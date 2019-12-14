Участник "Поля чудес" победил, отгадав слово с ошибкой

Недоразумение случилось из-за написания слова "монпансье". В программе "Поле чудес" в слове не была прописана буква "н".

Победитель популярной программы на Первом канале "Поле чудес" победил в игре, угадав слово "монпасье". Тем не менее, данное слово принято писать "монпансье", с буквой "н" во втором слоге.

Бессменный ведущий шоу Леонид Якубович прокомментировал произошедший инцидент. По его словам, это не является ошибкой. Он посоветовал всем желающим заглянуть в словарь.