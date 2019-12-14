США могут доставить человека за час в любую точку мира

В США заявили, что располагают технологиями, позволяющими доставить человека в любую точку мира за один час.

Генерал-лейтенант США в отставке Стивен Кваст, выступая пред студентами в Хиллсдейлском колледже, рассказал о том, что США имеют совершенно новую уникальную технологию, которая позволит доставить любого человека в любую точку мира за один час. Он не стал уточнять детали разработки, подчеркнул только то, что данная технология может быть внедрена в производство уже сейчас, сообщает РИА Новости, ссылаясь на заявление американского издания The Drive.