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США могут доставить человека за час в любую точку мира

14.12.2019 22:44
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США могут доставить человека за час в любую точку мира

В США заявили, что располагают технологиями, позволяющими доставить человека в любую точку мира за один час.

Генерал-лейтенант США в отставке Стивен Кваст, выступая пред студентами в Хиллсдейлском колледже, рассказал о том, что США имеют совершенно новую уникальную технологию, которая позволит доставить любого человека в любую точку мира за один час. Он не стал уточнять детали разработки, подчеркнул только то, что данная технология может быть внедрена в производство уже сейчас, сообщает РИА Новости, ссылаясь на заявление американского издания The Drive.

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