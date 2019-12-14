Торговые агрегаторы могут обязать принимать карты "МИР"

14.12.2019 21:07 Комментарии

Правительство РФ хочет обязать торговые площадки-агрегаторы принимать карты "МИР", а также снизить порог выручки от реализации товаров, при которой продавцы обязаны принимать национальные карты.

Государственная дума РФ рассмотрит законопроект, представленный Правительством РФ, согласно которому все торговые площадки-агрегаторы будут обязаны принимать к оплате карты "МИР" Национальной платежной системы. Также, законопроект предполагает снижение порога выручки от реализации товаров, работ или услуг, при которой продавцы обязаны принимать карты "МИР" к оплате.

В настоящее время порог выручки составляет 40 млн рублей, полученных по итогам прошедшего года. Законопроект предполагает его постепенное снижение сначала до 30 млн рублей, начиная с 1 сентября 2020 года, а уже с 1 января 2021 года порог выручки снизится до 20 млн рублей.

По мнению Правительства, данные меры будут способствовать сокращению продажи контрафактной продукции, которая, в основном, осуществляется с помощью небольших организаций и чаще всего через интернет. Причем, такие компании используют только наличные денежные средства для оплаты своих товаров, пишет РИА Новости.