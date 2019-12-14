В "Нафтогазе" объяснили повышение цен на газ для населения
14.12.2019 20:43
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Исполнительный директор компании "Нафтогаз" Юрий Витренко считает, что стоимость газа для населения увеличилась из-за коррупции и некомпетентности властей.
- Цена газа для населения Украины выросла из-за некомпетентности властей и коррупции. Так считает исполнительный директор "Нафтагаза" Юрий Витренко.
- Для уменьшения стоимости газа Витренко предлагает повышать энергоэффективность и развивать собственную добычу голубого топлива, утверждая, что при увеличении собственной добычи газа, в следующем году Украина могла бы отправлять газ на экспорт.
- Ранее, Витренко сообщал, что в январе 2020 года стоимость газа для населения Украины увеличится на 28,59% - до 5,5 тысячи гривен (около $233) за тысячу куб. м., пишет ТАСС.
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