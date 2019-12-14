В "Нафтогазе" объяснили повышение цен на газ для населения

Исполнительный директор компании "Нафтогаз" Юрий Витренко считает, что стоимость газа для населения увеличилась из-за коррупции и некомпетентности властей.

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