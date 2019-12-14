Матвиенко назвала истинную причину отставки губернатора Иркутской области

Валентина Матвиенко назвала причину ухода с должности губернатора Иркутской области Сергея Левченко.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что губернатор Иркутской области не справился с чрезвычайной ситуацией, которая произошла в региона в текущем году, имея в виду обширный июньский паводок, охвативший несколько районов области, во время которого погибли люди. Матвиенко подчеркнула: Левченко сам понимает, что не справился с ситуацией, именно поэтому подал заявление об отставке.

Также политик обвинила главу Иркутской области в отсутствии грамотных и оперативных решений для устранения последствий ситуации, заявив что вся "региональная команда" не справилась с возложенными задачами. Матвиенко отметила отличную работу федерального центра, который без задержек перечислял денежные средства по запросам властей области, а также то, что президент России Владимир Путин дважды приезжал в регион. Но, несмотря на это, люди не получили необходимую своевременную помощь.

Матвиенко назвала правильным решение о назначении врио губернатора Иркутской области Игоря Кобзева. Спикер уверена, что он "справится с возложенными на него обязанностями", пишет РИА Новости.