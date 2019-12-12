Губернатор Иркутской области ушел в отставку

Врио главы Иркутской области был назначен Игорь Кобзев

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что лидер Российской Федерации Владимир Путин подписал заявление губернатора Иркутской области Сергея Левченко об отставке. Представитель подчеркнул, что он решил освободить пост губернатора по собственному желанию.

Песков добавил, что временно исполняющим обязанности главы Иркутской области был назначен Игорь Кобзев, с которым Путин уже провел рабочую встречу, пишет РИА Новости.