МИД Украины вновь заявляет о возможности введения миротворцев на Донбасс

Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил о наличии у президента страны Владимира Зеленского планов о введении на территорию неподконтрольных республик миротворцев ООН.

На Украине существую планы по введению на Донбасс миротворцев ООН. Об этом заявил министр иностранных дел страны Вадим Пристайко подчеркнув, что к подобным планам президент Украины Владимир Зеленский перейдет в том случае, если в рамках Минских соглашений не удастся достигнуть положительных результатов по решению кризиса на Востоке Украины.

"Когда мы поймем, что в рамках "Минска" больше ничего говорить нельзя, а Россия упирается по каждому пункту, тогда мы будем обращаться к следующему шагу. Это будет решение не мое, а президента, но я, наверное, порекомендую миротворческую миссию", - заявил Пристайко.

Ранее, российский лидер Владимир Путин предлагал ввести на линию разграничения миротворцев ООН для охраны и обеспечения безопасности сотрудников миссии ОБСЕ. Украина же требует размещения миротворцев на всей территории Донбасса, включая и границу с Россией, для того, чтобы разоружить ополченцев самопровозглашенных ДНР и ЛНР, пишет ТАСС.