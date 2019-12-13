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Зеленский уверен, что контракт о транзите газа будет подписан до конца года

13.12.2019 17:13
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Зеленский уверен, что контракт о транзите газа будет подписан до конца года

Владимир Зеленский считает, что контракт на транзит российского газа через украинскую территорию будет заключен до конца 2019 года

Украинский президент Владимир Зеленский в эфире телеканала "1+1" заявил, что новый контракт на транзит российского газа через территорию Украины будет подписан до конца 2019 года. По его словам, этот договор нужен не только Киеву, он важен и для Европы. Президент Украины добавил, что все стороны хотят заключить транзитный контракт, однако главный вопрос заключается в сроках договора. Зеленский пояснил, что Киеву нужен долгосрочный контракт на 10 лет, в то время как Москва настаивает на подписании соглашения на один год, пишет РИА Новости.

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