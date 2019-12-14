Россияне не смогут обналичивать замороженные пенсионные накопления
14.12.2019 15:36
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Минфин принял решение убрать из проекта гарантированного пенсионного плана прописанную там возможность для россиян обналичивать замороженные пенсионные накопления.
- В октябре Минфин опубликовал проект новой пенсионной системы России - гарантированный пенсионный план (ГПП). Документ получил большое количество замечаний от профильных ведомств и, в настоящее время, дорабатывается. Ожидается, что новый проект с замечаниями будет представлен общественности 16 декабря.
- Одним из изменений станет закрытие возможности для россиян обналичивать замороженные государством пенсионные накопления. Так, первоначально, предполагалось, что граждане смогут переводить в ГПП замороженные накопления в качестве первого взноса в пенсионную систему. Однако, из-за установленного в новом плане шестимесячного "периода охлаждения", благодаря которому гражданин сможет принять решение не пользоваться ГПП и вывести все свои деньги из системы, у россиян появилась возможность обналичивать замороженные накопления.
- Также принято решение установить минимальный взнос в ГПП. В Минфине определили его в размере 100 рублей для того, чтобы, по словам заместителя министра финансов Алексея Моисеева, граждане "не впадали в крайности и не переводили по одному рублю", пишет РБК.
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