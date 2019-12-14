Россияне не смогут обналичивать замороженные пенсионные накопления

Минфин принял решение убрать из проекта гарантированного пенсионного плана прописанную там возможность для россиян обналичивать замороженные пенсионные накопления.

Ваш комментарий успешно отправлен на модерацию и вскоре будет опубликован в случае отсутствия нарушений правил комментирования.

Благодарим за Ваше мнение.