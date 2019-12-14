ФССП опровергает слухи о десятках миллионов невыездных россиян

14.12.2019 15:04 Комментарии

ФССП России опровергает информацию о том, что десятки миллионов россиян получили статус "невыездных" из-за предписаний, выданных судебными приставами в связи с неисполнением долговых обязательств.

В России появилась информация, распространенная некоторыми СМИ, о том, что судебные приставы ФССП вынесли десятки миллионов постановлений о неисполнении россиянами долговых обязательств по уплате услуг ЖКХ, алиментов, штрафов ГИБДД и кредитов, присвоив, тем самым, гражданам статус "невыездных". Согласно распространенной информации число россиян, которые не могут выехать за границу составило порядка 25 млн человек.

ФССП категорически отвергает подобные цифры. В заявлении пресс-службы ведомства отмечено, что по состоянию на 1 ноября текущего года, количество выписанных приставами постановлений на ограничение передвижения в связи с долговыми обязательствами составляет 3,4 млн.

В пресс-службе ФССП отметили, что происходит сокращение количества "невыездных" россиян. Так, по данным на 1 июля количество россиян, которые не могли выехать за границу из-за неуплаты долгов, составляло 3,58 млн человек, пишет ТАСС.