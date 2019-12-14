На европейскую часть России придет аномальная погода

Пришедший на европейскую часть России атлантический циклон принес с собой теплый воздух и непогоду.

По сведениям, полученным от Гидрометцентра России, на европейской части нашей страны установится аномально теплая погода. Этому будет способствовать атлантический циклон, который принесет с собой теплый воздух. По словам синоптиков, температура воздуха превысит климатическую норму на 5-8 градусов и будет соответствовать погоде, характерной для ноября.

Так, в Центральном районе ночная температура не опустится ниже минус 5°С, а днем температура будет достигать положительных значений. Воздух в дневные часы прогреется до плюс 3°С. В Москве в предстоящие выходные дневная температура воздуха прогреется до 1–3°С тепла, по области ожидается от минус 2°С до плюс 3°С.

В Гидрометцентре также напомнили, что в Московском регионе установлен "желтый уровень опасности" из-за сильного ветра и неблагоприятных погодных условий. В столице предупреждение будет действовать до утра воскресенья, а по области высокий уровень погодной опасности установлен до утра понедельника, пишет Коммерсант.